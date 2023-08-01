Berisha'ya İtalya'dan dev teklif. Fenerbahçe sattığına pişman olacak

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Fenerbahçe’nin bu transfer dönemin başında 4.50 milyon Euro karşılığında Augsburg’a gönderdiği Mergin Berisha ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

AUGSBURG TAKIMDAN GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre, Augsburg, Mergim Berisha'yı daha imzası kurumadan satabilir. Bundesliga ekibi çizme liginden talipleri olan Berisha'yı 11-15 milyon Euro arası bir bedelle takımdan göndermeyi planlıyor.

PERFORMANSI

25 yaşındaki Mergim Berisha Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol 3 asist kaydetmişti.