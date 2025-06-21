Berk Cankat’tan ‘imalı’ doğum günü paylaşımı!

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Berk Cankat’tan ‘imalı’ doğum günü paylaşımı!

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi uzak şehirde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal 32 yaşını kutladı. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat‘ın romantik paylaşımı dikkat çekti.

Yer aldığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren Sinem Ünsal 32 yaşına girdi. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehirde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal‘ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk cankat doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Yakışıklı oyuncunun paylaşımına düştüğü not sinem Ünsal‘ın hayranlarından da tam puan aldı.


"CANIM EŞİM"

Ünsal'la romantik bir pozunu yayınlayan Cankat, “Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim" ifadelerini kullandı.

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