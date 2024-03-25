Berk Göktaş tek kelime ile milyoner oldu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi gece

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon TL değerindeki soru açtırmayı başaran 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş, verdiği yanıtlar 5 milyon liralık ödülü ilk kazanan yarışmacı oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında tarihi bir gece yaşandı. 5 milyon değerindeki en büyük ödül doğru yanıtı veren Berk Göktaş'ın oldu.

Bir önceki bölümde yöneltilen "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?" sorusuna "Fevzi Paşa, Kozan" yanıtını veren Berk Göktaş, büyük ödül olan 5 milyon TL değerindeki soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

MİLYONER'DE 5 MİLYON TL'LİK SORU HEYECANI

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde hem stüdyoda hem de ekran başındaki seyircilar arasında heyecan doruklara çıktı.

Berk Göktaş'ın 5 milyon lira değerindeki soru olarak "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" yöneltildi.

Soru karşısında akıl yürütme yöntemini uygulayan genç yarışmacı Berk Göktaş, uzun süre düşündü ve yanıt verme hakkını kullandı. Berk Göktaş, büyük ödül sorusuna 'nohut' yanıtını verdi. Berk Göktaş'ın yanıtı yarışmacıyı milyoner yaptı.

BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Berk Göktaş, ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği 71. sırayı elde etmişti. Başarılı öğrenci fizik ve uzay bilimlerine ilgi duyuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde ikinci sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş kazandığı ödülle yurt dışında yüksek lisans yapmayı düşündüğünü belirtiliyor.