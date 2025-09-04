Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile moral tatiline çıktı! İhanet, aldatma taciz iddiaları gündemdeydi

Ünlü oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un ayrılacağı ileri sürülürken çift moral tatiline çıktı. Ünlü çift rotalarını bakın nereye çevirdiler.

"Savaşçı" dizisindeki rol arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili bu birlikteliklerini kızları Mira Milena ile taçlandırdı.

Ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddia edilmişti.

MORAL TATİLİNE ÇIKTILAR!

Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşanan olayları geride bırakarak moral tatiline çıktı. Çiftin Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gittiği görüldü.

ALDATMA İDDİALARINDA NE OLMUŞTU?

Berk Oktay'ın kendisi gibi oyuncu olan Gülsim Ali ile yakınlaştığı öne sürülmüştü.

Bu olayların ardından Yıldız Çağrı Berk Oktay'ı takipten çıkmıştı. Daha sonra çift 'mutlu aile pozunu paylaşarak söylentileri yalanladılar.

TACİZ İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Gülsim Ali iddiasının ardından manken Tuğçe Aral evli bir oyuncu tarafından tacize uğradığını belirterek, söz konusu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etmişti. Berk Oktay ise bu iddiaları yalanlayarak hukuki süreç başlatacağını söylemişti.

ÇİFTTEN 'HER ŞEY YOLUNDA' MESAJI!

Son olarak sosyal medya hesabında eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile paylaşım yapan Berk Oktay, adeta 'ilişkimizde her şey yolunda' dedi. Oktay'ın paylaşımını nazar boncuğu ile paylaşması da imalı bir gönderme olarak algılandı.

