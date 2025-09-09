Berk Oktay'dan eşine romantik kutlama!



"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşmesiyle Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, hayatlarını evlilikle birleştirme kararı aldı



İHANET İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU



Çiftin evliliğiyle ilgili gündeme gelen iddialar ortalığı karıştırdı. Çiftin arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürüldü. Öte yandan Berk Oktay'ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığına dair söylemlerde oldu.

Ünlü manken Tuğçe Aral, Berk Oktay için taciz iddiasında bulunmuştu. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürülmüştü. Ancak çift, bu iddiaları yalandı.



Oktay ile Atiksoy, bugün evliliklerinin 3'üncü yılını kutladığı paylaşıım hayranlarını ikiye böldü. Tartışmalara yol açan paylaşımda ‘’Seni seviyorum. 3'üncü yılımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Ünlü oyuncu, bu paylaşımıyla evliliklerinde sorun olmadığını bir kez daha vurguladı.

