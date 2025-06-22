Berka Buse Özden "Seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz"

Kaynak: İHA
Berka Buse Özden "Seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Berka Buse Özden, Brezilya karşısında ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz" dedi.

2025 Voleybol Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen 2. haftasının 4. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, turnuvadaki ilk yenilgisini yaşarken, karşılaşmanın ardından Berka Buse Özden açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren 21 yaşındaki oyuncu, "Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Brezilya gerçekten güçlü bir ekipti, bunu biliyorduk. İstediğimiz gibi bugün oyunu oynayamadık. Elimizden geleni yaptık, son sete kadar savaştık. Bu seyirci karşısında mağlup olduğumuz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

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