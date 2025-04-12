Berkay Gezgin CHP Parti Meclisi'ndeki ilk toplantısına ilişkin konuştu "Kurultayın ardından birlik sağlandı"

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık sürecinde "Her şey çok güzel olacak" sözleriyle tanınan Berkay Gezgin, CHP Parti Meclisi'nin (PM) ilk toplantısına katıldı. Gezgin, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

"PM'DE BÜTÜNLÜK SAĞLANDI"
Gezgin, "Bugün MYK'mız belirlendi. Sadece iki değişiklik oldu. Kurultayın ardından birlik sağlandı ve bu, partimiz adına önemli bir adımdı. Şu anda parti içinde bütünlük var, daha sağlam adımlar atılacak" dedi.

"İLK TOPLANTI DÖRT BEŞ SAAT SÜRDÜ"
PM'ye ilk kez katıldığını belirten Gezgin, "Yaklaşık dört beş saatlik bir toplantıydı. Partimiz ve ülkemiz adına olumlu gelişmelere vesile olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA ZİYARET PLANI
Gezgin, PM üyelerinin Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceğini açıkladı. Toplantıda, İmamoğlu'nun rahatı ve ziyaretlerin düzenlenmesi için bir saat sınırlaması konusunun da görüşüldüğünü kaydetti.

berkay-gezgin-parti-meclisindeki-ilk-toplantisina-iliskin-konustu.jpg

Son Haberler
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi!
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok
Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda dört isim yok
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde flaş gelişme!
Berkay Gezgin CHP Parti Meclisi'ndeki ilk toplantısına ilişkin konuştu "Kurultayın ardından birlik sağlandı"
Berkay Gezgin CHP Parti Meclisi'ndeki ilk toplantısına ilişkin konuştu "Kurultayın ardından birlik sağlandı"
Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sallayacak mesaj!
Ekrem İmamoğlu'ndan gündemi sallayacak mesaj!