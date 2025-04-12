Berkay Gezgin CHP Parti Meclisi'ndeki ilk toplantısına ilişkin konuştu "Kurultayın ardından birlik sağlandı"

"PM'DE BÜTÜNLÜK SAĞLANDI"

Gezgin, "Bugün MYK'mız belirlendi. Sadece iki değişiklik oldu. Kurultayın ardından birlik sağlandı ve bu, partimiz adına önemli bir adımdı. Şu anda parti içinde bütünlük var, daha sağlam adımlar atılacak" dedi.

"İLK TOPLANTI DÖRT BEŞ SAAT SÜRDÜ"

PM'ye ilk kez katıldığını belirten Gezgin, "Yaklaşık dört beş saatlik bir toplantıydı. Partimiz ve ülkemiz adına olumlu gelişmelere vesile olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA ZİYARET PLANI

Gezgin, PM üyelerinin Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret edeceğini açıkladı. Toplantıda, İmamoğlu'nun rahatı ve ziyaretlerin düzenlenmesi için bir saat sınırlaması konusunun da görüşüldüğünü kaydetti.