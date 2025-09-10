Berkay Özcan eski hocası Tedesco'yu yorumladı: 'Şaşırdım, hiç tahmin etmemiştim'

Başakşehir'den Fatih Karagümrük'e kiralanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan milli oyuncu Stuttgart'tan eski hocası hakkında şunları söyledi:

"Tedesco, Stuttgart U17'de benim hocamdı. Birlikte çalışmıştık hatta şampiyon olmuştuk. İyi bir hoca, ondan çok şey öğrendim. Bence Fenerbahçe'ye faydalı olacak. Mutlu oldum o haberi duyunca. İlk başta tabi biraz şaşırdım. Öyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bence başarılı olur."