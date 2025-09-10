Berkay Özcan eski hocası Tedesco'yu yorumladı: 'Şaşırdım, hiç tahmin etmemiştim'

Berkay Özcan eski hocası Tedesco'yu yorumladı: 'Şaşırdım, hiç tahmin etmemiştim'

Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Berkay Özcan eski hocası Domenico Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesine şaşırdığını söyledi.

Başakşehir'den Fatih Karagümrük'e kiralanan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Özcan, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan milli oyuncu Stuttgart'tan eski hocası hakkında şunları söyledi:

"Tedesco, Stuttgart U17'de benim hocamdı. Birlikte çalışmıştık hatta şampiyon olmuştuk. İyi bir hoca, ondan çok şey öğrendim. Bence Fenerbahçe'ye faydalı olacak. Mutlu oldum o haberi duyunca. İlk başta tabi biraz şaşırdım. Öyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bence başarılı olur."

