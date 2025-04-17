Berkay Zengin'den Cem Küçük'ün İBB'den para aldı iddialarına yanıt!

Gazeteci Cem Küçük, CHP PM üyesi Berkay Zengin hakkında İBB'den para aldığı yönünde iddialarda bulunmuştu.

İBB şirketlerinden Berkay Zengin'e 1 milyon lira gönderildiğini iddia eden Gazeteci Küçük ile ilgili yasal süreci başlattığını ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Cem Küçük katıldığı bir programda, "Her şey çok güzel olacak" sloganının mimari olan Berkay Zengin hakkında iddialarda bulunmuştu.

Küçük, İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma için düzenlenen MASAK raporunda Zengin'in adının geçtiğini ve İBB şirketlerinden parça parça 1 milyon lira aldığını iddia etmişti.



Zengin, Küçük'ün iddiası üzerine "Ben geçen sene harçlığımı çıkarmak için otelde resepsiyonist olarak çalıştım" diyerek açıklama yapmıştı.

Eylemlerde ve ev baskınlarında çok sayıda genç gözaltına alınırken, Berkay Gezgin dahil 301 genç hakkında tutuklama kararı verilmişti. Daha sonra tahliye olan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in yeniden seçildiği CHP kongresinde Parti Meclisine girmişti.

Zengin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Küçük hakkında yasal işlem başlattığını duyurdu.

Zengin, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında"Kendisi benim babam yaşında, 21 yaşında bir gence iftira atmak zavallıca değil mi ayıp değil mi günah değil mi?" diyerek Cem Küçük'e seslendi.