Berke Özer Avrupa Ligi'nde geceye damga vurdu: Peş peşe 3 penaltı kurtardı!

Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Roma Olimpiyat Stadı’nda Lille’i konuk etti.

Karşılaşmada Haraldsson’un 6. dakikada attığı golle öne geçen Lille ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Roma mücadelenin 81. dakikasında penaltı kazandı.

Topun başına geçen Dovbyk’in şutunu Berke Özer çıkardı. Hakem, Romalı oyuncuların ceza sahasına erken girmesi nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

Tekrarlanan penaltıda Dovbyk bir kez daha aynı köşeye vurdu ve Berke bir kez daha penaltıyı kurtardı. Ancak hakem bu kez de Berke Özer’in kale çizgisini vuruştan önce terk etmesi nedeniyle penaltı atışını ikinci kez tekrarlattı.

???????? ONUN ADI ❝BERKE ÖZER!❞ İNANILMAZ!!! ????????



TAM ÜÇ KEZ PENALTI KURTARDI! ????



⛔️ 82. dakikada penaltıyı kurtardı.

⛔️ Penaltı tekrarlandı, yine kurtardı. Ancak ayağı çizgide olmadığı için bir kez daha tekrarlanmasına karar verildi.

⛔️ Tekrar edilen penaltıyı da kurtardı. pic.twitter.com/99T34EMfEa — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2025

Roma’da beyaz noktanın başına son olarak Soule geçti. Soule’nin ters köşeye vurduğu penaltıyı Berke yine çıkararak uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir başarıya imza attı.

Fransız ekibi Lille, Berke Özer’in 3 penaltı kurtarışıyla damga vurduğu maçta Roma deplasmanında 1-0’lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.