﻿Fenerbahçe'de ayrılmıştı Portekiz'e transfer oldu

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Berke Özer'in yeni takımı belli oldu.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ifade eden Berke Özer, Portekiz Ligi ekibi Portimonense ile anlaşma sağladı.

Pedro Sepulveda'nın haberine göre; 22 yaşındaki file bekçisi Portekiz temsilcisi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

WESTERLO'DA KİRALIK OYNAMIŞTI

2018-19 sezonu başında Altınordu'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, bir sezon sonra başka bir Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Berke Özer; Fenerbahçe'de 20 maçta forma şansı buldu.

Kalesinde bu karşılaşmalarda 20 gol gören Berke, 6 maçta da gol yemedi.