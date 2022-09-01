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Fenerbahçe'de ayrılmıştı Portekiz'e transfer oldu

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Berke Özer'in yeni takımı belli oldu.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 16:27
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Berke Özer Fenerbahçe'den ayrıldı Portimonense'ye transfer oldu

Fenerbahçe'de ayrılmıştı Portekiz'e transfer oldu
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Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Berke Özer'in yeni takımı belli oldu. 

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ifade eden Berke Özer, Portekiz Ligi ekibi Portimonense ile anlaşma sağladı. 

Pedro Sepulveda'nın haberine göre; 22 yaşındaki file bekçisi Portekiz temsilcisi ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

WESTERLO'DA KİRALIK OYNAMIŞTI
2018-19 sezonu başında Altınordu'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, bir sezon sonra başka bir Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI
Berke Özer; Fenerbahçe'de 20 maçta forma şansı buldu.

Kalesinde bu karşılaşmalarda 20 gol gören Berke, 6 maçta da gol yemedi.

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