Berke Özer, Galatasaray transferi için konuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Berke Özer, Galatasaray transferi için konuştu

Eyüpspor'da gösterdiği performansla Milli Takım'a yükselen kaleci Berke Özer, transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği özel maçta ilk kez milli formayı terleten 25 yaşındaki file bekçi Berke Özer, kendisiyle ilgili transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Transferiyle alakalı herhangi bir ciddi gelişmenin olmadığını, Eyüpspor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Berke Özer, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok güzel bir sezon geçirdik. Bunu da milli takımla taçlandırdım. İkinci maçımızdan sonra önümde bir tatil var. Sözleşmeli oyuncuyum, karar kulübümün. Olduğum yerde, kulübümde olmaktan çok mutluyum. Tabii ki de zaman zaman böyle söylentiler oluyor ama şu an için ciddi herhangi bir şey yok. Olursa da hem kulübümüzün çıkarları doğrultusunda hem bizlerin isteği doğrultusunda oturur konuşuruz. Ama şu an için herhangi bir gelişme ya da bir anlaşma hiçbir şey yok.”

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