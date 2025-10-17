Lille forması giyen milli futbolcu Berke Özer, A Milli Takım kampını haber vermeden terk etmesiyle gündeme oturmuştu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan da basın toplantısında tepki gören bu davranışı için Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio da açıklama yaptı.

İşte Genesio'nun konu ile ilgili sözleri;

"NELER OLDUĞUNU ANLATTI"

"Sadece duyduğum ve okuduğum şeylere güvenmek yerine durumu anlamak için Berke ile konuştum. Bana neler olduğunu anlattı. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum. Geri döndü, pazar günü oynamaya hazır ve ilk 11 için aday."