Lille forması giyen milli futbolcu Berke Özer, A Milli Takım kampını haber vermeden terk etmesiyle gündeme oturmuştu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan da basın toplantısında tepki gören bu davranışı için Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio da açıklama yaptı.

Ayrılığı resmen duyurdular! Fenerbahçe Fred'i de kaybediyorAyrılığı resmen duyurdular! Fenerbahçe Fred'i de kaybediyorSpor

Berke Özer için açıklama! - Resim : 2

Kenan Yıldız'a büyük darbe! UEFA soruşturma başlattıKenan Yıldız'a büyük darbe! UEFA soruşturma başlattıSpor

İşte Genesio'nun konu ile ilgili sözleri;

"NELER OLDUĞUNU ANLATTI"

"Sadece duyduğum ve okuduğum şeylere güvenmek yerine durumu anlamak için Berke ile konuştum. Bana neler olduğunu anlattı. Gelecekte neler olacağını bilmiyorum. Geri döndü, pazar günü oynamaya hazır ve ilk 11 için aday."

Galatasaray'a büyük piyango! Öyle bir anlaşma yapıldı ki: Kasa dolup taşacakGalatasaray'a büyük piyango! Öyle bir anlaşma yapıldı ki: Kasa dolup taşacakSpor
Şahika Ercümen Gazze için dünya rekorunu bir kez daha kırdı!Şahika Ercümen Gazze için dünya rekorunu bir kez daha kırdı!Spor
Jamie Cureton 50 yaşında futbola döndü! 1 gol atarsa tarihte bunu yapan ilk kişi olacakJamie Cureton 50 yaşında futbola döndü! 1 gol atarsa tarihte bunu yapan ilk kişi olacakSpor