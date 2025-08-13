Berke Özer için flaş gelişme! Fenerbahçe, Lille ile anlaştı

Eyüpspor'da bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin ve Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken başarılı kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oluyor.

Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Lille, 25 yaşındaki kalecinin transferi konusunda Eyüpspor'la 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Berke Özer'in bonservisinde yüzde 40 payı olan Fenerbahçe, satıştan elde edeceği gelirden vazgeçti. Fransız kulübüyle anlaşan sarı lacivertliler, sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi ekleterek anlaşmaya onay verdi.

???? Eyüpspor ve Lille, Berke Özer transferi için 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe yapılan 'ek anlaşma' gereği bu transferden para kazanamayacak. Lille oyuncuyu gelecekte satarsa, Fenerbahçe sonraki satıştan %20 pay elde edecek. https://t.co/prZl2hWYZE