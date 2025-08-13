Berke Özer için flaş gelişme! Fenerbahçe, Lille ile anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Berke Özer için flaş gelişme! Fenerbahçe, Lille ile anlaştı

Süper Lig'de geçen sezonun parlak kalecilerinden Berke Özer, Fransız ekibi Lille'e transfer olmak üzere.

Eyüpspor'da bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin ve Avrupa kulüplerinin dikkatini üzerine çeken başarılı kaleci Berke Özer'in yeni takımı belli oluyor.

Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Lille, 25 yaşındaki kalecinin transferi konusunda Eyüpspor'la 5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

21.jpg

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Berke Özer'in bonservisinde yüzde 40 payı olan Fenerbahçe, satıştan elde edeceği gelirden vazgeçti. Fransız kulübüyle anlaşan sarı lacivertliler, sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi ekleterek anlaşmaya onay verdi.

Piyasa değeri 6 milyon euro olan genç eldiven geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçın 11'inde kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Son Haberler
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Uyarı yapılmıştı! UTTS taktırmayana 28 bin TL ceza
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Galatasaray'a dev müjde! Dursun Özbek tesis için yer seçecek
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de görmek hayali madalya getirdi
Şehir eşkıyalarına darbe! 13 kişi yakalandı
Şehir eşkıyalarına darbe! 13 kişi yakalandı
Başakşehir'den ayrıldı Polonya'ya gitti
Başakşehir'den ayrıldı Polonya'ya gitti