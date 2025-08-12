Berke Özer transferi bitti! Sözleşmeye imza atıyor: Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer için transfer gündemi durulmuyor. Sayısız talibi olan Berke Özer, Fransa Ligue 1 devine imza atmaya hazırlanıyor.

BERKE ÖZER'İN ADI GALATASARAY İLE ANILMIŞTI

Galatasaray'ın Muslera sonrasında kaleci transferindeki isimlerden birisinin Berke Özer olduğu öne sürülmüştü. Sarı-kırmızılıların yıldız eldiven için Eyüpspor ile temasa geçtiği ve görüşmelerin sürdüğü dile iddia ediliyordu. Ancak Berke Özer için sürpriz bir gelişme yaşandı.

BERKE ÖZER LILLE İÇİN FRANSA'YA GİDECEK

Akşam'da yer alan habere göre; Lille, Paris Saint-Germain'e sattığı Lucas Chevalier'in boşluğunu Berke Özer ile doldurmaya hazırlanıyor. Berke Özer'in Lille forması giymek istediği ve transferinde kolaylık istediği kaydedildi.

Haberde Fransız ekibinin, Eyüpspor ile pazarlıkları sürdürdüğü bildirilirken, Berke Özer'in kısa süre içerisinde Fransa'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Bu doğrultuda Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer'in, kariyerine Fransa'da devam etmesi bekleniyor.

