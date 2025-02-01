Berke Özer transferinde Fenerbahçe'nin rolü açıklandı

Eyüpspor ile bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdesi olan Berke Özer konusunda gelişmeler yaşanıyor. Bu konuda Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız Ekol TV ekranlarında yayınlanan Futbol Ekstra programına konuştu.

Kulaksız " "Biz sezon başından beri basın ile ilişkimizi şeffaf şekilde sürdürüyoruz. Hiç bilgi kirliliği olmadan, birinci ağızdan sorulan her soruya en doğru cevabı veriyoruz. Berke ve Ahmed Kutucu ile ilgili sorulduğunda "Bir bonservis bedeli belirlediğimizi, satış önceliğimizin olmadığını" belirtmiştik. Ahmed Kutucu ile ilgili Galatasaray'ın ciddi bir girişimi olunca, Galatasaray'a nezaket gösterdik" dedi.

"BERKE TRANSFERİNİ SENE SONUNA KADAR KAPATTIK"

Berke ile ilgili sözlerini sürdüren Fatih Kulaksız, "Bir iki hafta önce olsa bir plan yapabilirdik. Berke'ye doğru bir teklif gelse bile satış ile bir şey düşünmüyoruz. Berke şu an sözleşmeli oyuncusu. Performansını sürdürerek devam edecek. Berke transferini sene sonuna kadar kapatmış durumdayız" dedi.

Fenerbahçe'nin Berke transferinde yüzde 40 satış payı hakkı olduğunu belirten Fatih Kulaksız, "Hangi ekonomik şartlarda bir kulüp ile anlaşırsak, Fenerbahçe ödeme planından yüzde 40 pay alacaktır" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN RESMİ OLARAK SÖZ HAKKI YOK"

"Fenerbahçe'nin söz hakkı var mı?" sorusuna cevap veren Fatih Kulaksız, "Resmi olarak söz hakkı yok ama nezaketen önceliğimiz Fenerbahçe ile konuşmak olacak. Teklif geldiği zaman 'sizin düşünceniz nedir?' diyerek bu nezaketi gösteririz." ifadelerini kullandı.