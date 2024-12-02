Berke Özer’den “8 kere su içti” diyen Okan Buruk’a yanıt

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Berke Özer’den “8 kere su içti” diyen Okan Buruk’a yanıt

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Galatasaray’a karşı yaptığı kurtarışlarla kalesinde adeta devleşti. 24 yaşındaki oyuncu, kendisi hakkında “8 kere su içti” diyen Okan Buruk’a yanıt verdi.

Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından, "Bizim öne geçtiğimiz dakikalarda maç oynandı, onun dışında oynanmadı. Maç çok fazla durdu. Berke Özer, sahanın en iyilerinden biriydi. Yaptığı kurtarışlarda çok başarılıydı ama oyunu yavaşlatma ve oynatmama anlamında da sahanın en kötüsüydü. Aslında buna müsaade eden de maçın hakemiydi. Sarı kartı çok geç gösterdi. Berke, kale arkasından alıp 8 kere su içti." ifadelerini kullanmıştı.

Maçın ardından stadyumu terk ederken Berke Özer'e kaç kurtarış yaptığı ve Okan Buruk'un kendisi için söyledikleri soruldu.

24 yaşındaki eldiven açıklamasında, "12 kurtarışım olduğunu söylediler" derken Okan Buruk'un kendisiyle ilgili açıklamasına ise, "Ya yanlış... Doğru söylemiş de olabilir" cevabını verdi.

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