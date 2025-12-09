Fransız ekibi Lille'de etkileyici performansıyla takımın başarısında büyük rol oynayan milli kaleci Berke Özer, Bein Sport'a açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE'DEN SONRA BU KONUDA GELİŞTİM'

Kariyerinde daha olgun bir karaktere büründüğünü belirten Berke Özer, "2-3 sene önceki kafa yapım ile şu anda çok büyük fark var. Fenerbahçe'den sonra bu konuda geliştim. Şu andaki kafam ile o dönemde olsam, farklı olabilirdi. Mental anlamda daha güçlü kalmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'3-4 AY EVDEN ÇIKMADIĞIM OLDU'

Fenerbahçe döneminde zor günler geçirdiğine değinen 25 yaşındaki kaleci, "Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynamak kolay değil, o yaşta oynamak kolay değil. Kötü performans gösterdiğinizde eleştirilerin olması çok doğal ama şu anda böyle düşünüyorum. O dönemde futbolu bırakmayı düşündüğüm dönem oldu. Kendinizi yetersiz buluyorsunuz. Çocukluğumdan bu yana Fenerbahçeliyim. Onun da duygusal baskısı oluyordu. 3-4 ay evden çıkmadığım oldu. Daha güçlü kalabilirdim en azından mental olarak. O zaman yaptığım hatalardan ders aldım. Şu anda aynı şeyleri yaşasam, daha dengeli, güçlü olabilirdim." ifadelerini kullandı.

'MİLLİ TAKIMDAKİ OLAYI BİR ÖZÜRLE KAPATABİLİRDİK'

Ayrıca milli takım kampını izinsiz terk etmesiyle ilgili de konuşan Berke Özer yaptığı hatanın farkına vardığını ve bunun bedelini de ödediğini belirterek şöyle konuştu:

"A Milli Takım'da yaşananlardan sonra hiç konuşmadım. Böyle bir şeyin içinde olmak çok üzücü. Sonuç olarak kaybeden bir taraf varsa, %100 benim. Milli takım, çok başka bir yer. Yapmış olduğum büyük bir hata var ve bunun da bedelini ödedim.

Milli takımdaki olayı kendi içimizde halledip, bir özürle kapatabilirdik. Ama hiçbir şey konuşmadan direkt böyle bir açıklamanın yapılması beni çok üzdü ve şaşırttı."