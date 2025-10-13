Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanacak kritik Gürcistan maçı öncesi kaleci Berke Özer'in A Milli Takım kampından izinsiz ayrıldığını ve 25 yaşındaki file bekçisinin yerine Başakşehir'den Muhammed Şengezer'in aday kadroya davet edildiğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından yaşananlara dair Berke Özer'den de bir açıklama gelmiş ve teknik ekibin izni dahilinde kamptan ayrıldığını ifade ederek TFF'nin yaptığı açıklamaya tepki göstermişti.

ANTRENÖRLERE 'HAKKINIZI HELAL EDİN' MESAJI

Milliyet'te yer alan habere göre; Sofya'dan dönen milli takım kafilesinde yer alan Berke Özer, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'ne saat 04.00 civarında giriş yaptıktan 15 dakika sonra kimsenin haberi olmadan kamptan ayrıldı. Güvenlik görevlileri durumu derhal milli takım yöneticilerine bildirdi. Berke Özer'in ayrılığından 2 kaleci antrenönürünün de haberinin olmadığı kaydedildi. Milli kalecinin antrenörlere ayrıldıktan sonra "Ben ayrıldım. Hakkınızı helal edin” mesajı gönderdiği belirtilirken sabaha karşı yaşanan gelişmeden takımın kahvaltıda haberi oldu.

PFDK'YA SEVKİ GÜNDEMDE

Yaşanan bu beklenmedik olayın ardından Berke Özer’in, Futbol Disiplin Talimatı’nda yer alan, “Milli müsabakaya katılmamak” maddesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edileceği ifade edildi.

2 AYDAN 1 YILA KADAR MEN CEZASI ALABİLİR

Berke Özer'in sevk edileceği ilgili maddenin içeriğinde, “Haklı bir sebebi olmaksızın resmi veya özel milli müsabakalara veya hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden futbolcular 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır” ifadeleri yer alıyor.

SPOR HUKUKU UZMANI AÇIKLADI

Bu gelişme sonrası kamuoyunda Berke Özer'i ne gibi bir cezanın beklediği tartışma konusu olurken Radyospor'a konuşan Uluslararası Spor Hukuku Uzmanı Alpay Köse, FIFA ve UEFA'dan ceza gelmesinin söz konusu olmadığını konunun muhattabının tamamen TFF olduğunu vurguladı.

"CEZA TÜRKİYE'DE GEÇERLİ"

Alpay Köse şunları söyledi:

''Berke, Disiplin talimatları gereği bir ceza alacaktır. Sözleşmesel bir durum söz konusu değil, talimatlar devreye girecek. Sanırım Berke yurtdışında oynuyor olmasına güvendi. Türkiye'de oynamıyor olması kendisine verilebilecek 2 ay ile 1 yıl arasındaki men cezasının uygulanabilir olmasını ortadan kaldırıyor. Bu ceza ancak Türkiye'de geçerli.

"UEFA YA DA FIFA CEZA VEREMEZ?"

UEFA'nın bir organizasyonu olsa da organizasyon içerisinde bir disiplinsizlik yapmadığı için UEFA'yı ilgilendiren bir durum yok. UEFA ya da FIFA'dan ceza gelmesi söz konusu değil. TFF, UEFA ya da FIFA'ya başvurup, bu oyuncu böyle yaptı, buna ceza verin diyemez. Ancak Türkiye'deki maçlardan men eder.

3 YIL DETAYI

Berke 3 yıl içerisinde Türkiye'ye dönerse TFF'nin vereceği ceza uygulanır. 3 yıl sonra yasal süre tamamlanmış oluyor, ceza uygulanmaz. UEFA bu beni ilgilendiren bir konu değildir, diye reddeder. Fransa futbol Federasyonu'na buna maçlarda men cezası verin diyemez'' dedi.