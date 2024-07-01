Berke’nin ölümüne neden olan beton mikseri sürücüsü tutuklandı

Kazada, Toyga'nın alkollü olduğu belirlendi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Gürsel Mahallesi, Kağıthane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Hüseyin Toyga'nın kontrolündeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri virajı alamayarak düğün konvoyundaki gelin arabasının önünde bekleyen Emin Berk Nalcı'nın üzerine devrildi. Beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışan Nalcı hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan Hüseyin Toyga'nın alkollü olduğu emniyet tarafından tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Toyga, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.