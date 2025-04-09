Berkin Elvan'ın annesi ve babasına hapis cezası

Gezi Parkı eylemlerinde olaylar esnasında öldürülen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla görülen davada karar çıktı.

Gülsüm Elvan 11 ay 20 gün ile babası Sami Elvan 1 yıl 2 ay 17 gün hapse çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berkin Elvan'ın ölümünün ardından açıklamalarda bulunmuş; Gülsüm ve Sami Elvan çifti ise 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021’deki duruşmaların sonrasında İstanbul adliyesinin önünde yaptıkları açıklamalarda oğullarının öldürülmesinde Erdoğan’ın sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, Erdoğan’ı açıklamaları nedeniyle eleştirmişti.

İki ayrı açıklamanın ardından Elvan çiftine 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla dava açılmış; 20 Ocak 2022’de ise ilk duruşma gerçekleşmişti.

BERKİN ELVAN'IN ÖLÜMÜ

15 yaşındaki Berkin Elvan, Gezi Direnişi sırasında polis Fatih Dalgalı'nın attığı gaz fişeğiyle 16 Haziran 2013’te vurulmuş, 269 günlük koma dönemi sonrası 11 Mart 2014’te hayatını kaybetmişti.

Uzun süren yargılama sonunda polis Fatih Dalgalı “çocuğu olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza, Nisan 2023'te İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Tutuksuz bulunan Dalgalı’nın cezası Yargıtay tarafından onanırsa hapse girmesi gündeme gelecek.