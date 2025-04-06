Berlin Filarmoni Orkestrası, Esterhazy Sarayı’nda sahne alacak

Esterhazy Kültür İşletmeleri, 2026 yılının 1 Mayıs’ında gerçekleşecek dev organizasyonun duyurusunu yaptı. Berlin Filarmoni Orkestrası’nın geleneksel Avrupa Konseri, bu kez tarihi Esterhazy Şatosu’nun görkemli Haydn Salonu’nda sahnelenecek. Yeni genel sanat yönetmeni Rico Gulda, program tanıtımı sırasında bu gelişmeyi büyük bir heyecanla kamuoyuyla paylaştı. Gulda, “Bu konser sadece bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda Esterhazy Sarayı’nı uluslararası müzik dünyasının odak noktası haline getirme vizyonunun simgesidir” dedi.

HAYDN SALONU, 80’DEN FAZLA ÜLKEYE YAYINLANACAK

Berlin Filarmoni Orkestrası, 1991’den bu yana Avrupa Konseri formatını kültürel ve tarihsel öneme sahip mekanlarda sahneliyor. Bu özel konser, 80’den fazla ülkeye canlı yayınlanacak. Dünya çapında prestijli bir orkestra olan Berlin Filarmoni’nin Haydn Salonu gibi akustik açıdan olağanüstü ancak sınırlı seyirci kapasitesine sahip bir salona gelmesi, sanat çevrelerinde büyük heyecan uyandırdı.

“HERBSTGOLD” FESTİVALİ BU YIL DA DOLU DOLU

2026’daki büyük konserin öncesinde, Esterhazy Sarayı 2025 yılında da önemli organizasyonlara sahne olacak. 10 Eylül'de başlayacak olan ve 13 etkinlikten oluşan Herbstgold Festivali kapsamında Chamber Orchestra of Europe ve piyanist Sir András Schiff açılışı gerçekleştirecek.

Schiff’in Haydn Salonu’na olan özel bağlılığı vurgulandı. Festivalin bu yılki sürprizlerinden biri de ünlü Hollywood aktörü John Malkovich olacak. Ayrıca Igudesman & Joo ikilisi, BBC Filarmoni Orkestrası ve Norveç'ten Kristiansand Senfoni Orkestrası da programda yer alacak.

“KEYS TO HEAVEN” PİYANOFESTİVALİ İKİ YAŞINDA

Esterhazy Sarayı’nda müzik dolu günler bununla sınırlı değil. 23 Mayıs’ta başlayacak olan “Keys to Heaven” adlı piyano festivali ikinci kez düzenleniyor. Sanat yönetmeni ve aynı zamanda piyanist olan Maria Radutu’nun liderliğinde şekillenen festivalde, Frank Dupree Trio caz dolu bir repertuvar sunacak. Lylit ve Phoebe Violet gibi isimler de sahnede olacak. Festivalin teması “Kompromissiz: Birliktelik” olarak açıklandı. Caz, klasik müzik, dünya müziği ve popun bir araya geldiği dokuz konserlik bu program, müzik türleri arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

ESTERHAZY KÜLTÜRE ÖNCÜLÜK EDİYOR

Esterhazy Vakfı’na ait kültürel yapılar, sadece konserlerle değil, aynı zamanda sergiler, opera gösterileri ve tematik etkinliklerle de öne çıkıyor. Esterhazy Sarayı, Forchtenstein Kalesi, Lackenbach Şatosu ve St. Margarethen Taş Ocağı’nda düzenlenen operalar sayesinde kurum, Avusturya’nın en etkin kültürel organizatörlerinden biri haline geldi. 2024 yılı boyunca yaklaşık 600.000 ziyaretçi, bu mekanlarda kültür ve sanatla buluştu.