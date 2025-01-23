Berlin Film Festivali’nde 19 film "Altın Ayı" için yarışacak

Almanya’nın başkenti Berlin’de, 13-23 Şubat günleri arasında düzenlenecek 75. Uluslararası Berlin Film Festivali (Berlinale), bu yıl da sinemaseverleri dünya çapında etkileyici yapımlarla buluşturacak. Festivalin tanıtımı, Berlinale Direktörü Tricia Tuttle’nin katılımıyla Haus der Kulturen der Welt’te düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Tuttle, bu yılki festivalin “çeşitlilik ve yenilik” temalarını öne çıkaracağını belirtti.

Festivalin açılışı, ülkesi Almanya’da çok saygı gören yönetmen Tom Tykwer’in yeni filmi İşık (Das Licht) ile 13 Şubat’ta yapılacak. Bu yıl, Altın Ayı ödülü için 17’si dünya prömiyeri olmak üzere toplam 19 film yarışacak. Festivaldeki büyük ödülleri belirleyecek jüri, ABD’li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes tarafından yönetilecek. Haynes’in liderlik edeceği jürinin diğer üyeleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

74 ÜLKEDEN 240 FİLM GÖSTERİLECEK

Festival programı, 74 farklı ülkeden gelen toplam 240 filmden oluşuyor. Yarışma bölümü dışında, dünya sinemasının çeşitliliğini ve yeniliklerini yansıtan geniş bir seçki sunulacak. Bu yıl Berlinale Onur Ödülü, ödüllü oyunculuk kariyeri ve sinemaya katkıları nedeniyle Tilda Swinton’a verilecek. Swinton, bu prestijli ödülünü 13 Şubat’ta düzenlenecek açılış galasında alacak.

Festivalin son günü olan 22 Şubat’ta, dünyaca ünlü oyuncuların ve sinema profesyonellerinin katılacağı görkemli bir törenle ödüller sahiplerini bulacak. Berlin Film Festivali, her yıl olduğu gibi, bu kez de sinemanın yürek hoplatan heyecanını ve dünya çapındaki çeşitliliğini izleyicilere sunmaya hazırlanıyor.