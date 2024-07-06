Berlin'de çok sayıda Türk taraftar gözaltına alındı

EURO 2024’ün heyecanla beklenen çeyrek final mücadelesi, Hollanda ile Türkiye arasında bugün TSİ 22.00’da tarihi Berlin Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Ancak maç öncesinde yaşanan olaylar, futbolun coşkusunu gölgede bıraktı.

Berlin’in kalbinde, Milli Takım’a destek olmak amacıyla toplanan yüzlerce Türk taraftar, Berlin Olimpiyat Stadı'na doğru coşkulu bir yürüyüş başlattı.

Ancak bu birlik beraberlik gösterisi, beklenmedik bir şekilde polis müdahalesiyle karşılaştı. Alınan yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde, henüz belirlenemeyen sebeplerden ötürü, taraftarların bir kısmının gözaltına alındığı bildirildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, polis ekipleri kalabalığın dağılmasını istedi ve taraftarlara, toplu halde yürümek yerine daha küçük gruplar oluşturarak hareket etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Gözaltına alınan taraftarların durumu ve gözaltına alınma gerekçeleri hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

