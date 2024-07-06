Berlin'de destansı kalabalık. Alemin kralı geldi

A Milli Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Hollanda ile kozlarını paylaşacak.

TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. Millilerimizi bu tarihi maçta desteklemek isteyen on binlerce taraftar Berlin’e akın etti.

Şehir meydanında toplanan taraftarlar maç saatinin de yaklaşması ile beraber stada doğru yürümeye başladı.

Davul ve zurnalar eşliğinde on binlerce taraftarın kırmızı beyaz görüntüsü Almanları şaşkına uğrattı.

3 haftadır devam eden turnuvada hiç bir ülkeden böyle coşkulu bir kalabalık görmeyen Almanlar taraftarlarımızı dakikalarca izledi.