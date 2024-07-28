Berlin’de Filistin eylemi

Tempelhof semtindeki Platz der Luftbrücke metro istasyonunun önünde toplanan yaklaşık 1500 kişi, İsrail’in saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg'e doğru yürüyüşe geçti.

Göstericiler, Almanya'nın İsrail’e verdiği destekten dolayı eleştirilerde bulunarak, "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor", "Soykırımı durdurun", "Gazze'nin işgaline hayır" yazılı dövizler ve pankartlar taşıdı.

Eylemciler ayrıca "Çocuk katili Netanyahu", "Netanyahu terörist", "İsrail terör devleti", "Filistin’e özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları attı. Yürüyüşün sonunda, bazı kişiler İsrail bayrakları açarak gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Polis, gerilimin artmasını önlemek için Filistin destekçileri ile provokatörlerin arasına araçlar yerleştirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri, Moritzplatz Meydanı'nda sona erdi.

Stockholm'de de benzer bir destek gösterisi yapıldı. İsveç’in başkenti Stockholm'de, Filistin destekçileri, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Odenplan bölgesinde toplandı.

ABD’nin Stockholm Büyükelçiliği önüne yürüyen göstericiler, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının savaş suçu olarak değerlendirilmesini talep etti. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresindeki konuşmasını da kınadılar.

Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail’e boykot" gibi pankartlar taşıdı ve "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin’e özgürlük" şeklinde sloganlar attı. İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin de ortak olduğunu belirten protestocular, eylemlerini güçlü bir şekilde ifade etti.

AA muhabirine konuşan İsveçli aktivist Dror Feiler, Filistinlilere destek vermek için toplandıklarını belirtti. Feiler, Filistinlilerin mücadelesinin 1947’den beri devam ettiğini ve dünya genelinde, özellikle Batı’da bu durumu görmezden gelindiğini ifade etti. Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını "Kongredeki en utanç verici konuşma" olarak nitelendiren Feiler, bu konuşmanın "ABD’yi ve dünyayı yöneten yüzlerce Amerikalı siyasetçi tarafından alkışlandığını" vurguladı.