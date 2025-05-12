Berlin'de Herzog'a protesto

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti protesto edildi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) tarafından düzenlenen gösteride, Başbakanlık binası önünde toplanan bir grup, Herzog'un Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi.

Göstericiler, üzerinde "İsrail'in Gazze'deki soykırımına son verin", "Soykırım için değer ortaklığı olmasın", "Gazze'de uluslararası insani̇ hukuka saygı gösterin" ve "Gazze'deki savaş suçları için silahlara hayır" yazan dövizler taşıdı.

Gösteride, "Soykırımı durdurun" ve "Uluslararası hukuka saygı gösterin" sloganları atıldı.

Sophie adlı gösterici, Herzog'un ziyaretinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Alman hükümetinin Gazze'de bir soykırım yaşandığını açıkça ifade etmeleri gerektiğini belirterek, "Bu ziyaret için doğru bir zaman değil. Değerler ortaklığı uluslararası hukuk değerlerine dayanmalıdır." dedi.

Alman hükümetinden, yardımların Gazze'ye ulaşabilmesi için İsrail'den sınırları açmasını isteyen Sophie, "Ayrıca silah tedarikine de son verilmesini talep ediyoruz. Almanya'nın olası bir soykırımın suç ortağı olması kabul edilemez." diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ayrıca Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner ile de görüşecek.