Almanya’nın başkenti Berlin’de vatandaşlık başvurularının işlenmesinde yaşanan gecikmeler ciddi bir krize dönüştü. Berlin İdare Mahkemesi’ne yılın ilk on ayında yaklaşık 2 bin “işlem yapmama” davası açıldığı bildirildi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 kat artış anlamına geliyor.



Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)’nin haberine göre, Berlin Eyaleti Göç Dairesi (LEA) vatandaşlık başvurularını yasada belirtilen üç aylık süre içinde sonuçlandırmakta zorlanıyor. Başvuru sayılarındaki büyük artış nedeniyle işlemler ciddi şekilde yavaşlamış durumda.



Berlin Adalet Senatörü Felor Badenberg, İçişleri Senatörü Iris Spranger’e gönderdiği yazıda durumu “endişe verici” olarak değerlendirdi ve gecikmelerin kendi sorumluluk alanını da etkilediğini belirterek acil çözüm talep etti.



Berlin İçişleri Senatörlüğü ise LEA’nın yüksek verimlilikle çalıştığını savunarak gecikmelerin temel nedeninin başvurulardaki olağanüstü artış olduğunu açıkladı.Berlin İdare Mahkemesi’ne yılın ilk on ayında yaklaşık 2 bin “işlem yapmama” (Untätigkeitsklage) davası açıldığı, son 22 ayda 75 bin yeni başvuru yapıldığı, ayrıca 2024’ün başında ilçelerden devralınan 40 bin eski başvurunun hâlâ işlenmeyi beklediği aktarıldı. Ayrıca, vatandaşlık başvurularındaki ve işlem yapmama davalarındaki artışın yalnızca Berlin’e özgü olmadığı, ülke genelinde benzer bir eğilim görüldüğü ifade edildi.



İçişleri yönetimi, bazı hukuk bürolarının “vatandaşlık sürecini hızlandırma” vaadiyle açtıkları davaların aslında işlemleri daha da yavaşlattığını belirtti. Bu davaların hem süreci uzattığı hem de ek maliyet oluşturduğu vurgulandı.



İçişleri Senatörü Spranger’in basın ofisi, artan dava yükünü azaltmak için önlemler alındığını duyurdu. Açıklamada, “LEA’nın vatandaşlık işlemlerini etkin ve hızlı biçimde yürütebilmesi için destek sürüyor. Artan 'işlem yapmama' davalarına karşı süreç birimi personel olarak güçlendirildi” denildi.