Bermuda şeytan üçgeni benzeri gizemli bölgeler! Gerçek mi, efsane mi? İşin uzmanları anlatıyor

Peki, bu bölgeler gerçekten Bermuda Şeytan Üçgeni'ne benziyor mu? Bilimsel açıdan gerçek bir tehdit oluşturuyorlar mı? Bu sorular, birçok araştırmacıyı ve bilim insanını derinlemesine incelemeye sevk etti.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ'NİN GİZEMİ VE BİLİMSEL AÇIKLAMALARI

Bermuda Şeytan Üçgeni, uzun yıllardır kaybolan uçaklar, gemiler ve kaybolmuş kayıtlara dayanan pek çok hikayeye ev sahipliği yaptı. Ancak, bilim insanları, bu fenomenin çoğunlukla doğal olaylar ve insan hatalarından kaynaklandığını belirtti.

Deniz bilimci ve araştırmacı Dr. David M. Gallo, "Bermuda Şeytan Üçgeni'ndeki kaybolmaların çoğu, aşırı hava koşulları, okyanus akıntıları ve navigasyon hatalarından kaynaklanmıştır. Bu bölgedeki deniz trafiği de diğer bölgelerle kıyaslandığında daha yoğundur" dedi.

Gallo'nun belirttiği gibi, Bermuda Şeytan Üçgeni'nin korkutucu ünü, bilimsel olarak çoğu zaman doğal fenomenlerle açıklanabilir. Ancak, bu bölgedeki kaybolmaların sıklığı ve karmaşıklığı, halk arasında efsanevi bir gizem doğurdu.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ’NE BENZEYEN DİĞER GİZEMLİ BÖLGELER

Günümüzde, Bermuda Şeytan Üçgeni'ne benzer gizemli kaybolma vakalarının yaşandığı birkaç farklı bölge daha mevcut.,

İşte bunlardan bazıları:

1. Sargasso Denizi: Atlantik Okyanusu'nda, Bermuda Şeytan Üçgeni’nin hemen yakınlarında bulunan bu bölge, deniz trafiği açısından oldukça yoğun ve bazı raporlara göre burada da kaybolmalar yaşandı.

Dr. Gallo, "Sargasso Denizi, okyanus akıntıları nedeniyle çok karışık ve bu da denizcilere navigasyon zorlukları yaratabiliyor. Ayrıca, bu bölgedeki bitki örtüsü ve deniz canlıları da gemiler için tehdit oluşturabilir" dedi.

2. Lake Michigan, ABD: Amerika'nın Orta Batı bölgesinde yer alan bu göl, Bermuda Şeytan Üçgeni’ne benzer bir üne sahip.

Yılda yüzlerce kaybolma vakası yaşanmıştır ve bu kaybolmalar çoğu zaman hiçbir iz bırakmadan gerçekleşir.

Gölbilimci ve jeofizikçi Dr. William J. Nierenberg, "Lake Michigan’daki kaybolmaların nedeni, bazen su altındaki güçlü akıntılar ve hava koşullarıdır. Ancak kaybolmaların sıklığı, bölgenin doğal yapısı ve hava koşullarının etkileşimiyle açıklanabilir" dedi.

3. Hoia Forest, Romanya: Bazı insanlar bu ormanı "Dünyanın En Perili Ormanı" olarak adlandırmaktadır. Yerliler ve gezginler, burada kaybolan insanlar ve esrarengiz ışıklar hakkında çok sayıda hikaye anlatmaktadır.

Psikolog ve paranormal araştırmacı Dr. Maria Popescu, "Hoia Ormanı, manyetik anormallikler ve çevresel etmenler nedeniyle navigasyon hatalarına yol açabilir. Ancak insanların kaybolmasındaki psikolojik etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır" dedi.

4. Bermuda Şeytan Üçgeni'ne Benzeyen Diğer Bölgeler:

Devil's Sea (Şeytan Denizi), Japonya: Japonya’nın doğusunda, özellikle Tokyo’nun güneydoğusunda yer alan bu deniz, kaybolmalarla ünlüdür. Japon hükümeti, bölgedeki kaybolmalarla ilgili ciddi araştırmalar yaptı.

Japonya'da denizcilik uzmanı Dr. Hiroshi Tanaka, "Devil’s Sea’deki kaybolmalar, bazen denizaltı volkanik faaliyetlerin etkisiyle açıklanabilir. Bu bölgede, okyanus tabanındaki magma hareketleri, deniz trafiğini etkileyebilir" dedi.

5. The Dragon's Triangle, Filipinler: Pasifik Okyanusu’nda yer alan bu bölge, kaybolan gemiler ve uçaklarla ilişkilendirilen bir diğer gizemli alan.

Okyanus bilimci Dr. John H. Gibbons, "Dragon’s Triangle’ın kaybolmalarla ilişkilendirilmesi büyük ihtimalle, denizin derinliklerinde meydana gelen güçlü okyanus akıntıları ve deniz altı volkanik patlamaların etkisiyle ilgilidir" şeklinde açıklama yaptı.

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ VE DİĞER BÖLGELER ARASINDAKİ FARKLAR

Bermuda Şeytan Üçgeni ile benzer yerler arasında bazı farklar da bulunmakta. Bu bölgelerin bazıları, yoğun deniz trafiği, doğal afetler ya da okyanus akıntılarının etkisiyle kaybolmalar yaşanmasına neden olabilirken, diğerleri ise daha çok psikolojik ya da paranormal etkilerle ilişkilendirilmekte.

Psikolog ve araştırmacı Dr. Thomas Brown, "Bazı bölgelerde kaybolmaların sebepleri, çevresel faktörlerin insan psikolojisini etkilemesinden kaynaklanabilir. Korku, kaybolma hissi ve stres, navigasyon hatalarına neden olabilir" dedi.