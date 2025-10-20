Gündeme dair yaptığı yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren Berna Laçin bu kez Sahtekarlar dizisinde rol alan Hilal Altınbilek’i isim vermeden hedef aldı.

Dizide Asya karakterini canlandıran Hilal Altınbilek, zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için hırsızlık yapan türlü türlü oyunların içine giren Asya’ya hayat veriyor.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Bu rol için Hilal Altınbilek’in seçilmesi sosyal medyayı ikiye bölerken Berna Laçin de "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” dedi.

Laçin’e hak verenlerin olduğu kadar eleştirenler de oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı rolün Hilal Altınbilek’e yakıştığını şu cümlelerle söyledi;

"Kadın gayet yakışmış , alnında yazmıyor estetikli diye , ayrıca dizileri izlerken kimse gerçek olduğunu zannetmiyor, o zaman oyuncu değil mahalleden fakir kız mı bulsalardı role ? Ortada güzel bir iş ve iyi oyuncular var takdir etmek lazım."

Berna Laçin ise kullanıcının yorumuna “Ahhhhaaaaa tam da alnında yazıyor yahu yüz estetiği insanın neresinde yazar” diyerek esprili cevap verdi.

Öte yandan ünlü oyuncu için yıllardır estetik tartışmaları da yapılıyor.

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLMUŞTU

Hilal Altınbilek'in değişimi gündem olmuştu. Altınbilek 2024 yılında katıldığı bir programda estetik konusuna isyan ederek estetiklerini tek tek açıklamıştı.

Kendisini adeta baştan yaratan Hilal Altınbilek katıldığı bir yayında estetiklerine bir açıklık getirmişti.

Sadece burnunu ve dişlerini yaptırdığını söyleyen Altınbilek, "Kıyasladıkları fotoğrafla şimdiki fotoğrafım arasında 10 sene var. Zaten çok kiloluyum" ifadelerini kullanmıştı.

SAHTEKARLAR KONUSU NEDİR?

"Bu hikayede herkes sahtekar" sözünden yola çıkan ve yeni sezonda çok konuşulacak projelerden olmaya aday dizide, bir tarafta baba-oğul avukat olan ve mesleklerinde kimi zaman bazı numaralara başvuran Kadir (Haluk Bilginer) ve Ertan (Burak Deniz) ile diğer tarafta zor şartlarda yaşayan ve ailesine bakmak için türlü oyunların içine giren Asya’nın (Hilal Altınbilek) hikayesi anlatılıyor.