Berna Laçin sürpriz Tamer Karadağlı atamasına tepki gösterdi

Çocuklar Duymasın dizisindeki canlandırdığı Haluk karakteriyle tanınan ve son zamanlarda yaptığı çıkışlarlarla tepki çeken Tamer Karadağlı, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürülüğü'ne getirildi.

Yaşanan bu sürpriz gelişme sosyal medyada gündem oldu.

Tamer Karadağlı, geçtiğimiz sene Altın Portakal Film Festivali sırasında Nihal Yalçın'a ödülünü verecekken yaptığı mimiklerle uzun süre konuşulmuştu.

BERNA LAÇİN İSİM VERMEDEN TEPKİ GÖSTERDİ

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne getirilmesine isim vermeden tepki gösteren bir isim de oyuncu Berna Laçin oldu. Laçin gerçekleşen atama sonrası şu paylaşımda bulundu:

"Daha şaşıracak bir şey bulamam derken az önce duyduğum bir haber beni yine şoke etti. O kadar şaşırdım ki o kadar olur. Her şey çok saçma...

Yok yok değildir ya değildir , gece gece bir hata vardır , yatarız kalkarız uyanırız düzelir , di mi?

Ben bir soda içeyim"