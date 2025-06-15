Berna Laçin'i kızdıran haber! Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek paylaştı...

İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları dünya gündeminde yer almaya devam ederken, birçok sanatçı ve ünlü isim de sosyal medya üzerinden yaşananlara ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bu isimlerden biri olan oyuncu Berna Laçin, İran’ın İsrail’e yönelik saldırı görüntülerine, “Hay Allahımmmm korkunç” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Laçin'in paylaşımı bazı haber sitelerinde farklı başlıklarla yer aldı. Yeni Akit gazetesi, haberi “Berna Laçin, İsrail'in bombalandığını öğrenince fenalaştı” başlığıyla yayınladı.

"NOLDU BİZİM DEZENFORMASYON YASASI..."

Bu başlığa tepki gösteren Laçin, söz konusu haberi kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, “N’oldu bir dezenformasyon yasası olacaktı?” ifadelerini kullandı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı etiketledi.