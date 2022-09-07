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  • Berna Laçin'in Hande Fırat paylaşımı sonrası ortalık karıştı. Sosyal medyada 15 Temmuz tartışması patlak verdi

Berna Laçin'in Hande Fırat paylaşımı sonrası ortalık karıştı. Sosyal medyada 15 Temmuz tartışması patlak verdi

Oyuncu Berna Laçin, CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye dair soru işaretlerini Twitter hesabından paylaşmasıyla birlikte sosyal medya birbirine girdi. AKP'ye yakın isimler Berna Laçin'e yüklendi. Berna Laçin yanıt verdi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 19:02
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Berna Laçin'in 15 Temmuz içerikli Hande Fırat paylaşımı sonrası sosyal medyada ortalık karıştı

Berna Laçin'in Hande Fırat paylaşımı sonrası ortalık karıştı. Sosyal medyada 15 Temmuz tartışması patlak verdi
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Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından Aktif Haber’in “CNN Türk’ün Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın, Erdoğan’nın halkı sokaklara çağırdığı görüşmeyi, MİT’çi Nuh Yılmaz’la önceden ayarladığını gazeteci Cevheri Güven ortaya çıkardı” iddiasını alıntılayarak "Bunu araştıracak gazeteci dostlardan haber bekliyoruz" diyerek bir paylaşımda bulundu.

Berna Laçin'in bu paylaşımı üzerine başta Hande Fırat, Nedim Şener ve Zafer Şahin olmak üzere AKP'ye yakın çok sayıda isim Berna Laçin'i alıntılayarak hakkında FETÖ'cü imasında bulundu. Laçin bu ithamlara çok sert yanıt verdi.

Berna Laçin'in paylaşımıyla başlayan tartışmanın özeti ise şu şekilde:

Hande Fırat,  Berna Laçin'i alıntılayarak "Meğer 15 Temmuz’dan beri karın ağrısı çekiyormuş zavallı ???? sonunda rahatlamıştır. Herhalde" dedi.

Fırat'a destek veren gazeteci Zafer Şahin de şöyle bir paylaşım yaptı: "Fetö’nün ve kullanışlı aparatlarının Hande Fırat’a kini hiç bitmeyecek.. İyi ki benim arkadaşımsın cesur insan… "

Berna Laçin ise Zafer Şahin'in iddialarına sosyal medya hesabından şöyle yanıt verdi:

"Bir dakika suç işliyorsunuz! Bir tane yan yana fotomu bulun, sokağından geçmişliğimi çıkarın ortaya! Kol kola girenlerin haddi değil bana iftira atmak! Türkçe Olimpiyatlarını sunmayı hiç kabul etmedim diye bin tane laf bana söylendi şimdi öyle atıp tutmak yok hodri meydan!"

 

Tartışmaya dahil olan Nedim Şener ise Berna Laçin'e yönelik, "Hayatında belki de en doğru şeylerden birisi, benim serbest kalmam için yazdığındır çünkü ben masumdum. Hayatındaki en büyük hatan, darbe 'film' deyip FETÖ’cülere direnenlere 'evinizden çıkmayın' korkaklığını göstermen, 5 yıl sonra bir FETÖ yalanına aparat olmandır" ifadelerini kullandı.

"HER AN SEDAT PEKER VİDEOSU KORKUSU İLE YAŞAYANLAR..."

İnternette bir sürü yerde bir gazeteci ile ilgili iddialar var! Gazetenin patronu Aydın Doğan’ın ağzından bile video var. Ben de “bu haberin doğrusu nedir ” diye sordum? Bu kadar bağırıp hamaset yapacağınıza konuyu açıklayıp internete “gerçeğin” izini bırakın!

Kısaca hadi ordaaaaaaaaan! Her an Sedat Peker videosu korkusu ile yaşayanları da muhatap alıp kendimi yoramam..."

Laçin son olarak Şener'e verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"'Film olduğunu anlayan' yazan Süpermen mesela neresinden uydurmuştur

a-kendi fikri neyse zikri o dur b-hissi kablelvuku c-rüyasında görmüştür d-soruları çalmıştır

Değişimde ve dönüşümde sınır tanımayanlarda bugün Hadi size malzeme şimdi programlarda da konuşun, para kazanın"

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fehmi
7.09.2022 20:15
berna haklı  
 
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