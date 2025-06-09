Bernardo Silva'nın Galatasaray'dan istediği maaş dudak uçuklattı

Galatasaray, Bernardo Silva transferini rafa kaldırdı. Ünlü oyuncunun istediği rakam yüksek bulundu.

YILLIK 20 MİLYON EURO İSTEDİ

Süleyman Rodop'un verdiği bilgiye göre Silva ile temas kuruldu. Manchester City bonservis konusunda sorun çıkarmıyor. Ancak Bernardo Silva'nın yıllık istediği ücret: 20 milyon Euro'dan fazla. Galatasaray maaş bütçesi içinde bu rakamın bir oyuncuya verilmesi mümkün görünmüyor.

Bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta mücadele eden Portekizli yıldız oyuncu Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist yaptı.