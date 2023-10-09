Berrin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Berrin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Berrin ne demek? Berrin isminin anlamı nedir?
BERRİN NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Berrin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Karada yaşayan.
- Suyun berrak hali.
- Erdem
BERRİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Berrin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Berrin adını koymak caizdir.