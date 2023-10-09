Berrin ne demek? Berrin isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Berrin de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Berrin ne demek? Berrin isminin anlamı nedir?

Berrin ne demek? Berrin isminin anlamı nedir?

Berrin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Berrin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Berrin ne demek? Berrin isminin anlamı nedir?

BERRİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Berrin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Karada yaşayan.

- Suyun berrak hali.

- Erdem

BERRİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Berrin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Berrin adını koymak caizdir.

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Meteoroloji uyarmıştı yüksek kesimler beyaza büründü. Yetkililer yayladakilere ‘dönün’ dedi Gündem
Meteoroloji uyarmıştı yüksek kesimler beyaza büründü. Yetkililer yayladakilere ‘dönün’ dedi
Büyükçekmece'de ihbara giden polis açılan ateşle şehit edildi: 9 gözaltı Gündem
Büyükçekmece'de ihbara giden polis açılan ateşle şehit edildi: 9 gözaltı
Wayne Rooney ülkesine geri dönüyor Spor
Wayne Rooney ülkesine geri dönüyor
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu Gündem
Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu ve alkol operasyonu Gündem
Jandarmadan uyuşturucu ve alkol operasyonu
Tuvalette 5 dakika geçirenler yandı Sağlık
Tuvalette 5 dakika geçirenler yandı
Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması. Son durumu belli oldu Spor
Beşiktaş'tan flaş Salih Uçan açıklaması. Son durumu belli oldu