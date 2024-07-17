Beş aşağı beş yukarı deyimi ne anlama geliyor?

Beş aşağı beş yukarı deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işin tamamlanmasında gösterilen özenin yetersiz olduğunu veya yapılan işin genel bir çerçevede, ama detaylarda belirsizlikler barındırdığını belirtmek amacıyla kullanılır.

Bir şeyin düzensiz ya da tam olarak titizlikle yapılmadığını vurgular. Aynı zamanda, bir sayı veya miktarın kesin olmaktan ziyade tahmini olduğunu da ifade edebilir.

Örneğin, birinin işine gereken dikkati vermediğini belirtmek için "Bu işi beş aşağı beş yukarı yapmış" denilebilir. Bu deyim, birçok günlük konuşmada, bir durumu veya durumu hafifçe eleştirirken kullanılır ve genellikle alaycı bir ton taşır.

BEŞ AŞAĞI BEŞ YUKARI DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Beş aşağı beş yukarı akşam saat 4'te burada olurlar."