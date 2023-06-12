Beş aydır cezaevinde olan Dani Alves'in talebi bir kez daha reddedildi

İspanya'nın Barselona kentinde diskotekte bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan ve 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in tutuksuz yargılanma talebi bir kez daha reddedildi.

Beş aydır cezaevinde olan Dani Alves'in talebi bir kez daha reddedildi

Barselona Mahkemesi, avukatı aracılığıyla geçen hafta serbest kalma başvurusunda bulunan Brezilyalı eski futbolcunun talebinin reddedildiğini duyurdu.

Mahkeme, daha önceden de üç kez Alves'in serbest kalma talebini reddederken, bundan sonraki süreçte yeni bir talebin olmayacağı, artık davanın görülüp, hakimin alacağı kararın bekleneceği belirtiliyor.

Alves, mayıs ayından itibaren çocuklarının (15 ve 17 yaşlarında) ikametini Barselona'ya aldırdığı ve eylül ayında bu kentte okula başlayacağını belirterek, İspanya'dan kaçma riski olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmayı talep etmişti.

NE OLMUŞTU?
Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.

Alves'in manken eşi Joana Sanz, söz konusu cinsel saldırı iddialarının ardından Brezilyalı eski futbolcudan ayrıldığını açıklasa da henüz resmi olarak boşanma gerçekleşmedi.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti. (AA)

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