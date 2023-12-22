Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu

4A SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi şu şekilde:
9 olanlar için ödemeler ayın 17'sinde,
7 olanlar için ödemeler ayın 18'inde,
5 olanlar için ödemeler ayın 19'unda,
3 olanlar için ödemeler ayın 20'sinde,
1 olanlar için ödemeler ayın 21'inde,
8 olanlar için ödemeler ayın 22'sinde,
6 olanlar için ödemeler ayın 23'ünde,
4 olanlar için ödemeler ayın 24'ünde,
2 olanlar için ödemeler ayın 25'inde,
0 olanlar için ödemeler ayın 26'sında gerçekleştirilecek.