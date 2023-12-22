Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu

Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu
Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rukiye Selçuk
5 bin liralık emekli ikramiyesinin yatmasını vatandaş dört gözle beklerken ikramiyenin hangi sıralamayla hesaplara yatırılacağı da belli oldu.
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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 1

Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışan emeklilere yönelik ikramiye ödemelerini gerçekleştirecek. 5 bin liranın ne zaman ve nasıl yatırılacağı ise hala merak konusu.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 2

Sabah Gazetesi’nden yer alan habere göre, 4.7 milyon vatandaş 86 maddelik torba yasayla birlikte 5 bin lira Cumhuriyet İkramiyesi almaya hak kazanacak. Hâlihazırda çalışmaya devam eden emeklilere ise ne zaman ödeme yapılacağı merak ediliyor.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 3

Emekli ikramiyesine dair ödeme sürecine ilişkin detaylar şöyle:

Ekonomik düzenlemeleri içeren 86 maddelik torba yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndaki çalışmaları halen devam etmekte. Teklife göre, çalışan emeklilerin de 5 bin liralık ek ödemeden faydalanacağı öğrenildi.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 4

Bu düzenlemenin görüşmeleri ise üç aşamada ele alındı ve toplamda 43 madde şu ana dek kabul edildi.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 5

Meclis'te bütçe görüşmelerinin 25 Aralık tarihine kadar tamamlanması bekleniyor. Torba yasa teklifinin kalan 43 maddesinin ise 26 ve 29 Aralık tarihleri arasında ele alınması öngörülüyor.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 6

Düzenleme, Meclis onayından geçip Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren SGK'nın işlemleri başlatması bekliyor.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 7

İkramiye düzenlemesinin 2023 yılı içerisinde yasallaşması öngörülüyor. Ödemelerin ise 31 Aralık tarihine kadar hesaplara aktarılması planlanıyor.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 8

Ödemeler bu tarihe yetişmezse, 5 bin TL'lik emekli ikramiyesi 15 Ocak 2024 tarihi öncesindeki haftalarda hesaplara yatırılacak.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 9

Çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye emekli maaşlarıyla birlikte ödenecek. Ancak, bu senaryo düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 10

İkinci bir plana göre ise; SSK'lı çalışan emeklilerin, 17 ve 26 Ocak 2024 arasında 5 bin TL'lik emekli ikramiyesini alma imkânı bulunacak.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 11

4A SGK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen ödeme takvimi şu şekilde:

9 olanlar için ödemeler ayın 17'sinde,

7 olanlar için ödemeler ayın 18'inde,

5 olanlar için ödemeler ayın 19'unda,

3 olanlar için ödemeler ayın 20'sinde,

1 olanlar için ödemeler ayın 21'inde,

8 olanlar için ödemeler ayın 22'sinde,

6 olanlar için ödemeler ayın 23'ünde,

4 olanlar için ödemeler ayın 24'ünde,

2 olanlar için ödemeler ayın 25'inde,

0 olanlar için ödemeler ayın 26'sında gerçekleştirilecek.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 12

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarasının son rakamına göre düzenlenen ödeme takvimi şu şekilde:

9, 7 ve 5 olanlar için ödemeler ayın 25'inde yapılacak.

3 ve 1 olanlar için ödemeler ayın 26'sında gerçekleşecek.

8, 6 ve 4 olanlar için ödemeler ayın 27'sinde yapılacak.

2 ve 0 olanlar için ise her ayın 28'inde ödemeler gerçekleştirilecek.

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Beş bin liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. SGK rehberi belli oldu 13

Emekli ikramiyesi, vatandaşların halihazırda maaş aldıkları kendilerine ait banka hesaplarına otomatik olarak aktarılıyor. Bu işlem için vatandaşın herhangi bir başvuru veya belge almasına ihtiyaç duyulmuyor.

Öte yandan Emekli ikramiyesi ödemeleri, çalışmayan emekliler için 11-12-13 ve14 Kasım tarihlerinde gerçekleşmişti.

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