Bağcılar’da bir parkta beş çocuk bindikleri oyuncakta elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayın ardından yapılan incelemeler AKP'li Bağcılar Belediyesi'nin ihmaller zincirini ortaya çıkarttı.

Belediyenin kendi hazırladığı rapora göre parkta en temel güvenlik ekipmanlarından biri olan kaçak akım rölesi dahi bulunmuyor. Söz konusu rölelerin piyasa fiyatının 500 TL’den başlığı belirtildi.

KAÇAK AKIM RÖLESİ YOK, TOPRAKLAMA YOK

BirGün'de yer alan habere göre, polis eşliğinde 24 Kasım’da yapılan incelemede şu eksiklikler tespit edildi:

-Jetonlu oyun makineleri aynı hatta bağlanmış, dış mekâna uygun olmayan grup prizi buat kutusuna gizlenmiş.

-Sigorta kutusu kapaksız, mühürsüz ve tamamen açık durumda; uyarı levhası yok.

-Hatta hayat koruma rölesi, yangın koruma rölesi ve kaçak akım rölesi bulunmuyor.

-Cihazlara giden hattın toprak hattı pano ucundan kesilmiş; bağlı makinelerde topraklama yok.

500 TL İLA 4 BİN TL ARASINDA

Rapora göre parkta olmadığı belirtilen kaçak akım rölesinin satış fiyatının 500 TL ile 4 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, 24 Kasım’da Plevne Parkı’nda yaşandı. Jetonlu oyuncak motosiklete binen beş ilkokul öğrencisi çocuk bir anda elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından çocukları hastaneye kaldırdı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklansa da aileler hala ritim bozukluğu gibi şikayetlerle takip ediliyor.