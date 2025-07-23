Beş farklı noktada yangın! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangın 4'ncü gününde, Eskişerhir yangını ise 2'nci gününde devam ederken farklı illerden de yangın haberleri gelemeye başladı. İzmir, Karabük ve Manisa'da yangınlar çıktığı bildirildi. İşte devam eden yangınlara ilişkin son durum...

SAKARYA - BİLECİK

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp, Bilecik'e sıçrayan ve kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını nedeniyle Osmaneli'nin Ciciler köyü tahliye ediliyor.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

CİCİLER KÖYÜ TAHLİYE EDİLİYOR

Alevlerin yaklaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü de tahliye ediliyor. Köy içinde kapı kapı gezen görevliler, vatandaşların ve hayvanların tahliyesine yardımcı oluyor.

Köylüler de traktörlerinin arkasına bağladıkları su dolu tankerlerle yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle daha önce Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Medetli köyleri boşaltılmıştı.

KARABÜK

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Köprübaşı Mahallesi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

İZMİR

İzmir'in Bayındır ilçesinde otluk alanda çıkan ve mahalleye sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yeşilova Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak mahalleye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 2 helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Mahalle, jandarma ekipleri tarafından güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Alevlerin sıçradığı bazı evler zarar gördü.

MANİSA

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kayapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

İş makinelerinin açtığı yollardan yüksek tepelere ulaşan orman işçileri, alevleri söndürmek için büyük mücadele veriyor.

1 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Üst bölgelerde birçok noktada devam eden yangını söndürmeye çalışan 1 orman işçisi elinden yaralandı.

Ekiplerin yanına koşarak gelen ve ‘yanıyorum’ diyerek yaşadıklarını anlatan işçi, ilk müdahalesinin ardından bölgede bulunan Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yangın koordinasyon merkezine indirildi.

Sağlık durumu iyi olan ve yanan eli nedeniyle yaralı olan işçi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, birçok farklı noktada devam eden küçük yangınları söndürerek alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

"HABER ALAMADIĞIMIZ ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Söndürme çalışmalarına katılarak destek veren Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Barış Altan Doğan, Seyitgazi ilçesindeki yangında, tepe noktalarda söndürme çalışmasında yer alan bazı arkadaşlarından haber alamadıklarını söyledi.

Doğan, “Ekibimizin içinden bazı arkadaşlarımız orman alanında kaldılar, onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda ormanlık alanda, yangının bulunduğu kısımda zaten telsiz ve cep telefonu haberleşmesi mümkün değil. Şu anda haber alamadığımız arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere, başta bakanlıklar nezdinde de çalışmalar başlatıldı” diye konuştu.