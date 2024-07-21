Beş paralık etmek deyimi ne anlama geliyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beş paralık etmek deyimi ne anlama geliyor?

Beş paralık etmek deyimi ne anlama gelir? Beş paralık etmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Beş paralık etmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir kişinin ayıplarını açıkça dile getirerek onu küçük düşürmeyi amaçlayan bir deyimdir.

Bu ifade genellikle başkalarını aşağılamak veya onları utandırmak amacıyla kullanılır.

Ayıplarını ortaya çıkarmak suretiyle, kişiyi toplum içinde itibarsızlaştırmayı hedefler. Bu deyim, genellikle birinin kusurlarını veya zayıf noktalarını vurgulayarak, onları aşağılamak için kullanılan güçlü bir ifadedir.

BEŞ PARALIK ETMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Onca insan arasında bas bas bağırdı, resmen yerin dibine sokarak itibarını beş paralık etti."

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