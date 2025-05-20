Beş şehirde milyarlarca liralık şebeke ve teknoloji yatırımı

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), hizmet bölgesi beş şehrin elektrik dağıtım altyapısını modernize etmek amacıyla 4 milyar 800 milyon liralık şebeke ve teknoloji yatırımı gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OEDAŞ'ın 2025 yatırımlarıyla Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ın elektrik dağıtım ağının yenilenip genişleterek verimlilik ve sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

2017-2024'de beş şehre toplam 19,4 milyar lira şebeke ve teknoloji yatırımı gerçekleştiren OEDAŞ, 2025 yatırımları için de 4 milyar 800 milyon lira bütçe belirledi.

Şirket bu kapsamda 670 kilometre enerji nakil hattı, 262 adet yeni trafo ve 865 kilometre yer altı şebeke tesis edecek. Yatırım sürecinde beş şehirde yaklaşık 900 kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.

"ŞEHİRLERİMİZİN ENERJİ PERFORMANSI ARTACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, yatırımlarla enerjideki verimliliği artırırken bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine de katkıda bulunacaklarını belirtti.

Celepci, şehir merkezlerinden ilçelere, köylere ve kırsal alanlara uzanan kapsamlı bir altyapı çalışmasına başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız, tüm hane ve işletmelerde enerji kalitesi ile verimliliğini artırmak. Yeni enerji nakil hatları, trafo merkezleri, yer altı şebekeleri ve aydınlatmalarla şehirlerimizin enerji performansını artıracak, enerji akışını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getireceğiz. Yatırımlar aynı zamanda bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine de katkıda bulunacak.İstihdamdan tedarik sürecine kadar pek çok alanda hareketlilik yaratıyoruz. Altyapımızı yeni teknolojilere uyumlu hale getirirken yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonuna da hazır bir yapı kuruyoruz. Tüm bu yatırımlar ile enerjiyi daha verimli kullanabilen, müdahale gerektiren durumlara hızlı yanıt verebilen ve geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir dağıtım ağı oluşturacağız."

Celepci, sürdürülebilir ve güvenli enerji arzını sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaların can, mal ve çevre güvenliği açısından belirli planlı kesintileri zorunlu kıldığını vurguladı.

Altyapıyı modernize ederken güvenliğin en üst düzeyde sağlandığının altını çizen Celepci, "Daha güçlü ve çağdaş bir enerji altyapısı için yürüttüğümüz bu dönüşüm sürecinde bölge halkının gösterdiği anlayış ve verdiği destek bizim için son derece kıymetli. Bu iş birliği, hep birlikte daha konforlu bir enerji geleceği inşa etmemizi sağlayacak." açıklamasında bulundu.