Beş ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım!

Kaynak: ANKA
Beş ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım!

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, İsrailli Bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich’e yaptırım uygulama kararı aldı.

İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Betzalel Smotrich'e yaptırım uygulama kararı aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu bakanlara seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması gibi önlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Bu adım, söz konusu isimlerin Gazze’deki son çatışmalardaki rolleri nedeniyle atıldı. Kararın gerekçesi "Filistinli topluluklara yönelik şiddeti teşvik eden tekrarlanan açıklamalar" olarak gösterildi.

Yaptırımlar kapsamında, Batı Şeria’daki bir yerleşimci olan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Smotrich’in mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere seyahat yasağı getirilecek.

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