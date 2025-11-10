Paris İstinaf Mahkemesi, Fransa'da "Libya davası" kapsamında suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilen eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için erken tahliye kararı verdi. Mahkeme, Sarkozy’nin temyiz süreci boyunca 'yargı denetimi altında' serbest bırakılmasına hükmetti.

5 YILLIK HAPİS CEZASINI ÇEKİYORDU

Bu karar, Sarkozy’nin Libya’dan yasadışı kampanya finansmanı sağladığı iddiasıyla aldığı 5 yıllık hapis cezasını çekmeye başlamasından üç haftadan kısa süre sonra geldi. Fransız BFMTV kanalına göre Sarkozy, pazartesi günü Paris’teki La Santé Cezaevi’nden serbest bırakılacak.

Sarkozy’nin avukatlarından Jean-Michel Darrois, müvekkilinin cezaevi günlerinin “çok zor geçtiğini” belirtti ve ekledi: “Büyük acı çekti."

MODERN FRANSA TARİHİNDE İLK

Merci du fond du cœur pour votre mobilisation ✉️ ! La fin de l’histoire n’est pas écrite… pic.twitter.com/L2eIRoWBvv — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 6, 2025

25 Eylül’de suçlu bulunan Sarkozy, modern Fransız tarihinde hapse giren ilk eski cumhurbaşkanı olarak yerini almıştı. 21 Ekim’de cezasını çekmek üzere cezaevine girmiş, ancak cezaevinde maruz kaldığı protestolardan sonra tahliye talebinde bulunmuştu.

Fransa'nın eski lideri “70 yaşında hapse gireceğimi hiç hayal etmemiştim. Bu sınav bana dayatıldı ve yaşadım. Zordu, çok zordu,” dedi

Eşi, eski model ve şarkıcı Carla Bruni-Sarkozy ile iki oğlu da duruşmayı izlemek üzere mahkemedeydi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.