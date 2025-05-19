Beş yıldıza niyet yüzüğe kısmet

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından yapılan kutlamalar için Zonguldak’tan bazı taraftarlar İstanbul’a gitti. Kutlamalara gidenler arasında Özgür Kahveci ve Fulya Yılmaz da vardı.

Özgür KAhveci'nin bir süprizi vardı. Galatasaray taraftarı, sevgilisi Fulya Yılmaz’a şarkılar eşliğinde evlilik teklifi etti. Yılmaz’ın ‘evet’ cevabıyla çift, birbirine sarılarak sevinç yaşadı. Böylece ikili hem şampiyonluk sevinci yaşadı hem de evliliğe giden yola ilk adımını attı.

