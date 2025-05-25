Beş yıldızlı kutlamada gündem Osimhen transferi... Dursun Özbek açıkladı

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Yenikapı'da kupa töreni düzenledi. Futbolcuların boğaz turu yaparak geldiği Yenikapı'da 10 binlerce taraftar kutlamalara katıldı.

Yenikapı'da kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, torunlarıyla birlikte taraftara üçlü çektirdi. Özbek'in konuşması sık sık, 'Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor' tezahüratlarıyla kesildi.

'ONUN DA BAZI KARARLAR VERMESİ GEREKİYOR...'

"Avrupa’da başarılı olmak için her şeyi yapacağımızın sözünü tüm Galatasaraylılara veriyorum" diyen Özbek, kürsüden indikten sonra BeinSports muhabirinin Osimhen'le ilgili sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Osimhen çok önemli bir oyuncu. Biz kendisiyle konuşuyoruz. Kendisinin vereceği bir karar. Galatasaray tabii ki onu önümüzdeki sezonlarda oynatmak isteyecektir. Ama bu tek taraflı bir karar değil, onun da bazı kararlar vermesi gerekiyor."