Beşamel sos patates ve et yemeklerinde sık yapılan bir sos tarifidir. Süt, un ve tereyağının buluşmasıyla oluşan beşamel sos tarifini sizler için derledik. Peki, beşamel sos nasıl yapılır? Beşamel sos tarifi için malzemeler neler?

İşte beşamel sos tarifi…

BEŞAMEL SOS TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı un

- 2,5 su bardağı oda ısısında ısıtılmış süt (1 su bardağı 200 ml)

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

BEŞAMEL SOS NASIL YAPILIR?

2 yemek kaşığı tereyağını koyalım ve eritmeye başlayalım. Eriyen tereyağının üzerine 2 yemek kaşığı unu yavaşça ekleyelim ve karıştırmaya başlayalım.

Unu kokusunu çıkana kadar kavuralım. Unun kavrulmasının ardından sütümüzü yavaş yavaş ekleyelim. Sütü eklerken çırpıcı yardımı ile güzelce çırpalım.

Beşamel sosunuz pürüzsüz kıvama ulaşıncaya kadar çırpma işlemine devam edelim. Tuz ve karabiberi ekleyerek son kez karıştıralım.

Beşamel sos üzerine kaşar peyniri çok sık kullanılır. Dilerseniz kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz.