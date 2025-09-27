Beşar Esad için gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı

Kaynak: AA
Beşar Esad için gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı

Suriye’de yönetimden devrilen Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı. Kararın nedeninin Dera’da 2011 yılında yaşanan olaylar olduğu öğrenildi.

Suriye'de 8 Aralık'ta yönetimi devrilen eski Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında gıyabî tutuklama kararı çıkarıldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011'de Dera'da meydana gelen olaylarla bağlantılı suçlamalar nedeniyle Esad hakkında gıyabî tutuklama kararı çıkarıldığını bildirdi.

Kararda kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence ve özgürlükten yoksun bırakma suçlamalarının yer aldığını ifade eden Hakim el-Ali, kırmızı bülten çıkarılarak mahkeme kararının Interpol üzerinden uluslararası takibine imkan sağlanacağını belirtti.

Dera'da 23 Kasım 2011 tarihinde yaşanan olayların mağdur yakınları, olayı mahkemeye taşımıştı.

Son Haberler
Fatih’teki görüntüler infial yaratmıştı! Valilik harekete geçti... Uygunsuz turist eğlendiren mekan kapatıldı
Fatih’teki görüntüler infial yaratmıştı! Valilik harekete geçti... Uygunsuz turist eğlendiren mekan kapatıldı
ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya 'Filistin' cezası
ABD'den Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya 'Filistin' cezası
Galatasaray, Avrupa'da ilk üçe girdi!
Galatasaray, Avrupa'da ilk üçe girdi!
Beşar Esad için gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı
Beşar Esad için gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı
Diyarbakır’da minibüs durağa daldı! Can pazarı yaşandı: Çok sayıda kişi yaralandı
Diyarbakır’da minibüs durağa daldı!