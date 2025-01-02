Beşar Esad'a suikast girişimi! İngiliz basını son dakika olarak duyurdu

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’a yönelik suikast girişiminde bulunulduğu iddiası, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. İngiltere merkezli The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Esad zehirlenerek öldürülmek istenmiş. Haberin ayrıntıları, hem Suriye’deki siyasi karmaşayı hem de Esad ailesinin Rusya’daki sürgün yaşamını tekrar gündeme getirdi.

ZEHİRLENME ŞÜPHELERİ VE HASTALIK BELİRTİLERİ

Habere göre, 59 yaşındaki Beşar Esad, Pazar günü nefes almakta zorlanmaya başlayarak acil tıbbi yardım talep etti. General SVR adlı bir çevrimiçi hesap, Esad’ın ani öksürük krizleri ve boğulma belirtileri gösterdiğini, durumunun ilk müdahale sonrası pazartesi günü stabilize edildiğini belirtti. Aynı kaynak, vücudunda yapılan testlerde zehir izine rastlandığını öne sürdü.

Esad, Moskova’daki ikametgâhında tedavi altına alınırken, bu olayın bir suikast girişimi olabileceğine dair güçlü şüphelerin bulunduğu ifade ediliyor. Ancak Rus yetkililerden veya diğer bağımsız kaynaklardan henüz bir doğrulama gelmedi.

SİYASİ VE AİLEVİ ÇALKANTILARIN ORTASINDA BİR KRİZ DAHA

Suikast girişimi iddiaları, Esad ailesindeki özel yaşam krizleriyle de örtüşüyor. Londra doğumlu eşi Esma Esad’ın, Rusya’daki sürgün yaşamından rahatsız olduğu ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye dönmek istediği uzun süredir gündemdeydi. Ancak Esma Esad’ın pasaportunun süre dolumu nedeniyle İngiltere’ye geri dönmesinin mümkün olmadığı ortaya çıkmış, bu durum çift arasındaki gerilimleri daha da körüklemişti.

The Sun’da yer alan haberde, Esma’nın eşinden ayrılma isteğinde olduğu da iddia edildi. Ancak bu iddialar, henüz Esad ailesi ya da resmi kaynaklar tarafından teyit edilmedi.

ESAD’IN SÜRGÜN HAYATI VE RUSYA’NIN ROLÜ

Esad ailesi, 2023 yılı Aralık ayında Suriye’deki isyanların şiddetlenmesi ve rejimin çökmesi üzerine Rusya’ya sığınmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağladığı koruma altında Moskova’da yaşamlarını sürdüren aile, uluslararası toplumun gözünün üzerinde olduğu isimlerden biri.

Hem Esad ailesinin hem de Suriye’deki rejim yanlılarının geleceğine dair soruları böylece tekrar gündeme gelmiş oldu. Rusya’nın bu konuda nasıl bir tavır alacağı ve olayın arkasında kimlerin olduğunun ortaya çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

RESMİ TEYİT GELMEDİ

The Sun’un bu haberi, adı geçen kaynakların resmi bir doğrulama sunmaması nedeniyle soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Rus yetkililer ve Esad ailesine yakın kaynaklar, henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.