Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejimi muhalif grupların 12 günlük ilerleyişi sonucunda başkent Şam'da kontrolü ele geçirmesiyle sona ermişti. 8 Aralık günü Şam'dan ayrılan devrik lider Beşar Esad’dan ilk açıklama geldi.

Suriye Devlet Başkanlığına ait Telegram kanalından yapılan açıklamada, Beşar Esad'ın açıklaması yayımlandı.

Rus haber ajansı TASS'ın ve AFP haber ajansının aktardığına göre, Beşar Esad, 8 Aralık sabahının ilk saatlerine kadar Şam'da kaldı. Esad açıklamasında, "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim" dedi. Esad, Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittiğini bildirdi.

Esad’ın açıklaması şu şekilde:

"Terörizm Suriye'ye yayılıp nihayetinde 7 Aralık 2024 Cumartesi akşamı Şam'a ulaştığında, başkanın kaderi ve nerede olduğuyla ilgili sorular ortaya çıktı. Bu, uluslararası terörizmi Suriye için bir kurtuluş devrimi olarak yeniden biçimlendirmeyi amaçlayan, gerçeklerden çok uzak yanlış bilgi ve anlatılar seli ortasında gerçekleşti.

“SURİYE'DEN AYRILIŞIM PLANLI DEĞİLDİ”

Ülkenin tarihinde gerçeğin öncelikli olması gereken böylesine kritik bir dönüm noktasında, bu çarpıtmalara değinmek elzemdir. Ne yazık ki, güvenlik nedenleriyle tam bir iletişim kesintisi de dahil olmak üzere o zamanki hakim koşullar, bu açıklamanın yayınlanmasını geciktirdi. Bu, fırsat verildiğinde sağlanacak olan, ortaya çıkan olayların ayrıntılı bir açıklamasının yerini tutmaz.

Öncelikle, Suriye'den ayrılışım planlı değildi ve bazılarının iddia ettiği gibi çatışmaların son saatlerinde gerçekleşmedi. Aksine, 8 Aralık 2024 Pazar gününün erken saatlerine kadar Şam'da kaldım ve görevimi yerine getirdim. Terörist güçler Şam'a sızarken, muharebe operasyonlarını denetlemek için Rus müttefiklerimizle koordinasyon halinde Lazkiye'ye geçtim. O sabah Hmeimim hava üssüne vardığımızda, güçlerimizin tüm şişe hatlarından tamamen çekildiği ve son ordu mevzilerinin düştüğü anlaşıldı. Bölgedeki saha durumu kötüleşmeye devam ederken, Rus askeri üssüne drone saldırılarıyla yoğun saldırılar düzenlendi. Üsten ayrılmanın uygulanabilir bir yolu olmadığından, Moskova, üssün komutasından 8 Aralık Pazar akşamı Rusya'ya derhal bir tahliye ayarlamasını talep etti. Bu, Şam'ın düşmesinden bir gün sonra, son askeri mevzilerin çökmesi ve bunun sonucunda kalan tüm devlet kurumlarının felç olmasının ardından gerçekleşti.

“İSTİFA ETMEYİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM”

Bu olaylar sırasında hiçbir noktada istifa etmeyi veya sığınma talebinde bulunmayı düşünmedim, ayrıca hiçbir birey veya parti tarafından böyle bir öneri yapılmadı. Tek hareket tarzı terörist saldırılara karşı mücadeleye devam etmekti.

Savaşın ilk gününden itibaren, ulusunun kurtuluşunu kişisel çıkarları için takas etmeyi veya halkını sayısız teklif ve cazip teklifler karşılığında tehlikeye atmayı reddeden kişinin, en tehlikeli ve yoğun savaş alanlarında teröristlerden sadece birkaç metre uzakta, ön saflarda ordu subayları ve askerlerinin yanında duran kişiyle aynı kişi olduğunu bir kez daha teyit ediyorum. Savaşın en karanlık yıllarında, ayrılmayan, ancak on dört yıl süren savaş boyunca bombalamalar altında terörizmle ve başkente yönelik terörist saldırı tehditleriyle mücadele eden, ailesiyle halkının yanında kalan kişiyle aynı kişidir. Dahası, Filistin ve Lübnan'daki direnişi asla terk etmemiş ve yanında duran müttefiklerine ihanet etmemiş olan kişi, kendi halkını terk edecek veya ait olduğu orduya ve ulusa ihanet edecek kişi olamaz.

Hiçbir zaman kişisel kazanç için mevki aramadım, ancak kendimi her zaman Suriye halkının inancıyla desteklenen, vizyonuna inanan bir ulusal projenin koruyucusu olarak gördüm. Devleti koruma, kurumlarını savunma ve son ana kadar tercihlerini destekleme iradesine ve yeteneğine olan sarsılmaz inancımı taşıdım.

"SURİYE'YE VE HALKINA OLAN DERİN AİDİYET HİSSİMİ AZALTMAZ"

Devlet terörizmin eline düştüğünde ve anlamlı bir katkı yapma yeteneği kaybolduğunda, herhangi bir pozisyon amaçsız hale gelir ve işgali anlamsız hale gelir. Bu, hiçbir şekilde Suriye'ye ve halkına olan derin aidiyet hissimi azaltmaz, herhangi bir pozisyon veya koşuldan sarsılmayan bir bağdır. Suriye'nin bir kez daha özgür ve bağımsız olacağına dair umutla dolu bir aidiyettir.